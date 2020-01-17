Лавров считает, что кризис в Сирии находится в продвинутой стадии урегулирования

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Урегулирование сирийского кризиса находится в продвинутой стадии. Об этом заявил в пятницу и.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.

"Сирийский кризис находится, я бы сказал, в продвинутой стадии урегулирования. Есть прогресс практически на всех направлениях: и на политическом, и на дипломатическом, и на гуманитарном", - сказал он. По мнению Лаврова, немного отстает направление экономического восстановления, поскольку западные партнеры и некоторые страны региона выдвигают предварительные условия, причем эти условия меняются в зависимости от того, что происходит в реальной жизни. "Сначала говорили: "Вот только начнется политический процесс, тогда и мы снимем ограничение на предоставление содействия САР для возвращения беженцев, для восстановления экономики". Политический процесс был начат. Теперь говорят: "Давайте подождем, пока он принесет результаты". Так постоянно эта планка будет подниматься, условия будут меняться по ходу игры. Это не вполне способствует результатам", - привел пример и.о. министра.

Гуманитарные проблемы

Говоря о гуманитарном содействии, Лавров заметил, что каких-либо причин для сохранения механизма трансграничной доставки помощи без консультаций с сирийским правительством уже не остается. Он добавил, что гуманитарное содействие реально помогает создавать условия для возвращения беженцев. Россия, подчеркнул глава МИД, много делает и в национальном качестве, а не только внося вклад в соответствующие фонды ООН, которые оказывают помощь сирийскому региону. В частности, по двусторонней линии, в том числе и по линии наших военных, также оказывается содействие в восстановлении систем жизнеобеспечения, снабжения водой, электроэнергией, создании элементарных образовательных условий и условий в сфере здравоохранения. "Призываем все страны последовать этому примеру и не пытаться политизировать и обставлять какими-то геополитическими требованиями вопросы оказания гуманитарной помощи", - заключил Лавров.

Продвижение политического диалога и решение гуманитарных проблем Сирии является одним из безусловных внешнеполитических приоритетов РФ, заявил Лавров.

"В числе наших безусловных приоритетов борьба с международным терроризмом, в том числе в САР [Сирийской Арабской Республике], продвижение политического процесса в этой стране, решение насущных гуманитарных проблем сирийского народа, - указал Лавров. - В копилке ушедшего года запуск работы межсирийского конституционного комитета благодаря слаженным усилиям стран - гарантов астанинского формата".

По словам и.о. министра, сегодня на первый план выходит вопрос постконфликтного восстановления Сирии и ее интеграции в арабскую семью. "Будем этому активно способствовать", - подчеркнул глава МИД РФ.

Проблема доставки гуманитарной помощи в Сирию, рассматриваемая в ООН, является одним из примеров того, как России и Китаю приходится отстаивать факты и не позволять превращать Совет Безопасности всемирной организации и его решения в инструмент одностороннего давления, заявил Лавров.

"В Совете Безопасности при рассмотрении вопросов, которые связаны с необходимостью отстаивать эти принципы [принципы Устава ООН] в каждой конкретной кризисной ситуации, как это недавно было при рассмотрении гуманитарной проблемы - доставки гуманитарной помощи в Сирийскую Арабскую Республику, - мы голосуем синхронно и всегда поддерживаем справедливость, - сказал Лавров. - И стараемся не пропускать решений, которые, бывает, наши западные коллеги пытаются навязать, для того чтобы проводить свою одностороннюю повестку дня, не учитывая необходимость все-таки вырабатывать консенсусное решение".

"Кстати, я, вот, упомянул решение, которое было в итоге принято с учетом позиции России и Китая, о механизме о продлении трансграничной гуманитарной помощи, наши западные партнеры пытались всеми правдами и неправдами добиться того, чтобы сохранился один пункт пропуска для доставки гуманитарной помощи через границу Ирака с Сирией. Этот пункт назывался "Яарубийя". И стонали и стенали, заявляя, что без этого этого пункта пропуска сирийцы, которые живут на северо-востоке, будут просто в бедственном положении, будет гуманитарная катастрофа, - продолжил Лавров. - Мы знали, что это не так".

Глава МИД России отметил, что западным коллегам нужно было сохранить этот переход "исключительно для того, чтобы легитимизировать незаконное присутствие вооруженных сил США и возглавляемой ими коалиции на восточном берегу Евфрата". Кроме того, Лавров привел статистику доставки помощи в Сирию, где через этот погранпереход было доставлено помощи на несколько порядков меньше и за большое количество времени. "А статистика, вот если по-честному рассматривать, то, что происходит с точки зрения доставки гуманитарной помощи на восточный берег Евфрата, то статистика следующая: только за два месяца - октябрь и ноябрь прошлого года - ооновцы при поддержке сирийского правительства из Дамаска и Камышлы направили на северо-восток более 420 траков, включая 162 тонны медицинских товаров, оборудования и медикаментов. 420 траков за два месяца. А вот через переход "Яарубийя" за 20 месяцев направлены сто с небольшим траков", - сказал и.о. министра иностранных дел России.

"Это просто один из примеров, как нам приходится с нашими китайскими стратегическими партнерами отстаивать, даже факты элементарные отстаивать, и не позволять превращать Совет Безопасности, его решения в инструмент одностороннего давления на неугодные режимы", - заключил Лавров.

Возвращение граждан

Россия вместе с другими странами СНГ продолжает заниматься возвращением на родину своих граждан - женщин и детей, оказавшихся в руках у террористов в Сирии и Ираке, заявил Лавров.

"У нас наши военные, спецслужбы и уполномоченные по правам ребенка занимаются возвращением наших детей из Ирака и из Сирии", - отметил Лавров. "В большинстве случаев женщины просто были одурманены и оказались там далеко не по своей доброй воле. Дети вообще ни при чем, и, конечно же, хочется, чтобы они были возвращены в нормальную среду и выросли бы нормальными людьми, а не под влиянием радикальных идей террористов", - пояснил он.

Лавров указал, что возвращением граждан из Сирии и Ирака занимаются и другие страны СНГ, в числе которых он упомянул Казахстан и Узбекистан. "Обменивались мы опытом с нашими казахстанскими коллегами <...> И наши узбекские друзья вызволяют своих граждан, как минимум жен и детей", - добавил дипломат.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что подобные действия имеет право предпринимать любое суверенное государство "для того, чтобы выполнить свои обязательства перед своими гражданами".