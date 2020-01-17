{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Лавров считает, что кризис в Сирии находится в продвинутой стадии урегулирования

Продвижение политического процесса в Сирии является одним из приоритетов России, подчеркнул глава российского МИД

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Урегулирование сирийского кризиса находится в продвинутой стадии. Об этом заявил в пятницу и.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.

"Сирийский кризис находится, я бы сказал, в продвинутой стадии урегулирования. Есть прогресс практически на всех направлениях: и на политическом, и на дипломатическом, и на гуманитарном", - сказал он. По мнению Лаврова, немного отстает направление экономического восстановления, поскольку западные партнеры и некоторые страны региона выдвигают предварительные условия, причем эти условия меняются в зависимости от того, что происходит в реальной жизни. "Сначала говорили: "Вот только начнется политический процесс, тогда и мы снимем ограничение на предоставление содействия САР для возвращения беженцев, для восстановления экономики". Политический процесс был начат. Теперь говорят: "Давайте подождем, пока он принесет результаты". Так постоянно эта планка будет подниматься, условия будут меняться по ходу игры. Это не вполне способствует результатам", - привел пример и.о. министра.

Гуманитарные проблемы

Говоря о гуманитарном содействии, Лавров заметил, что каких-либо причин для сохранения механизма трансграничной доставки помощи без консультаций с сирийским правительством уже не остается. Он добавил, что гуманитарное содействие реально помогает создавать условия для возвращения беженцев. Россия, подчеркнул глава МИД, много делает и в национальном качестве, а не только внося вклад в соответствующие фонды ООН, которые оказывают помощь сирийскому региону. В частности, по двусторонней линии, в том числе и по линии наших военных, также оказывается содействие в восстановлении систем жизнеобеспечения, снабжения водой, электроэнергией, создании элементарных образовательных условий и условий в сфере здравоохранения. "Призываем все страны последовать этому примеру и не пытаться политизировать и обставлять какими-то геополитическими требованиями вопросы оказания гуманитарной помощи", - заключил Лавров.

Продвижение политического диалога и решение гуманитарных проблем Сирии является одним из безусловных внешнеполитических приоритетов РФ, заявил Лавров.

"В числе наших безусловных приоритетов борьба с международным терроризмом, в том числе в САР [Сирийской Арабской Республике], продвижение политического процесса в этой стране, решение насущных гуманитарных проблем сирийского народа, - указал Лавров. - В копилке ушедшего года запуск работы межсирийского конституционного комитета благодаря слаженным усилиям стран - гарантов астанинского формата".

По словам и.о. министра, сегодня на первый план выходит вопрос постконфликтного восстановления Сирии и ее интеграции в арабскую семью. "Будем этому активно способствовать", - подчеркнул глава МИД РФ.

Проблема доставки гуманитарной помощи в Сирию, рассматриваемая в ООН, является одним из примеров того, как России и Китаю приходится отстаивать факты и не позволять превращать Совет Безопасности всемирной организации и его решения в инструмент одностороннего давления, заявил Лавров.

"В Совете Безопасности при рассмотрении вопросов, которые связаны с необходимостью отстаивать эти принципы [принципы Устава ООН] в каждой конкретной кризисной ситуации, как это недавно было при рассмотрении гуманитарной проблемы - доставки гуманитарной помощи в Сирийскую Арабскую Республику, - мы голосуем синхронно и всегда поддерживаем справедливость, - сказал Лавров. - И стараемся не пропускать решений, которые, бывает, наши западные коллеги пытаются навязать, для того чтобы проводить свою одностороннюю повестку дня, не учитывая необходимость все-таки вырабатывать консенсусное решение".

"Кстати, я, вот, упомянул решение, которое было в итоге принято с учетом позиции России и Китая, о механизме о продлении трансграничной гуманитарной помощи, наши западные партнеры пытались всеми правдами и неправдами добиться того, чтобы сохранился один пункт пропуска для доставки гуманитарной помощи через границу Ирака с Сирией. Этот пункт назывался "Яарубийя". И стонали и стенали, заявляя, что без этого этого пункта пропуска сирийцы, которые живут на северо-востоке, будут просто в бедственном положении, будет гуманитарная катастрофа, - продолжил Лавров. - Мы знали, что это не так".

Глава МИД России отметил, что западным коллегам нужно было сохранить этот переход "исключительно для того, чтобы легитимизировать незаконное присутствие вооруженных сил США и возглавляемой ими коалиции на восточном берегу Евфрата". Кроме того, Лавров привел статистику доставки помощи в Сирию, где через этот погранпереход было доставлено помощи на несколько порядков меньше и за большое количество времени. "А статистика, вот если по-честному рассматривать, то, что происходит с точки зрения доставки гуманитарной помощи на восточный берег Евфрата, то статистика следующая: только за два месяца - октябрь и ноябрь прошлого года - ооновцы при поддержке сирийского правительства из Дамаска и Камышлы направили на северо-восток более 420 траков, включая 162 тонны медицинских товаров, оборудования и медикаментов. 420 траков за два месяца. А вот через переход "Яарубийя" за 20 месяцев направлены сто с небольшим траков", - сказал и.о. министра иностранных дел России.

"Это просто один из примеров, как нам приходится с нашими китайскими стратегическими партнерами отстаивать, даже факты элементарные отстаивать, и не позволять превращать Совет Безопасности, его решения в инструмент одностороннего давления на неугодные режимы", - заключил Лавров.

Возвращение граждан

Россия вместе с другими странами СНГ продолжает заниматься возвращением на родину своих граждан - женщин и детей, оказавшихся в руках у террористов в Сирии и Ираке, заявил Лавров.

"У нас наши военные, спецслужбы и уполномоченные по правам ребенка занимаются возвращением наших детей из Ирака и из Сирии", - отметил Лавров. "В большинстве случаев женщины просто были одурманены и оказались там далеко не по своей доброй воле. Дети вообще ни при чем, и, конечно же, хочется, чтобы они были возвращены в нормальную среду и выросли бы нормальными людьми, а не под влиянием радикальных идей террористов", - пояснил он.

Лавров указал, что возвращением граждан из Сирии и Ирака занимаются и другие страны СНГ, в числе которых он упомянул Казахстан и Узбекистан. "Обменивались мы опытом с нашими казахстанскими коллегами <...> И наши узбекские друзья вызволяют своих граждан, как минимум жен и детей", - добавил дипломат.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что подобные действия имеет право предпринимать любое суверенное государство "для того, чтобы выполнить свои обязательства перед своими гражданами".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСирияРоссияКризис в СирииБольшая пресс-конференция Сергея Лаврова - 2020
Реклама на ТАСС
Большая пресс-конференция Сергея Лаврова - 2020
Лавров назвал "опасным разворотом" заявление "евротройки" по ядерной сделке с Ираном
И.о. министра иностранных дел России напомнил, что принятый в 2015 году Совместный всеобъемлющий план действий по урегулированию иранской ядерной программы является "неотъемлемой частью международного права"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС