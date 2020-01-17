Лавров заявил, что США втягивают Японию в свою политику противостояния России

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Вашингтон втягивает Токио в свою военную стратегию по противостоянию Москве. Об этом заявил в пятницу и.о. министра иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.

"Если вы посмотрите на те документы, на те заявления, те решения, которые в рамках этого союза (США и Японии) принимаются, то вы увидите, что США используют этот союз для подтверждения своей линии, что Россию надо сдерживать, Россия - это противник. И Япония является частью этой военной стратегии своего ближайшего союзника, США, - сказал Лавров. - Конечно, мы хотим ясности, мы хотим понимать, как наше дальнейшее сотрудничество будет развиваться, если американцы втягивают Японию в свою политику, законодательно провозглашенную как направленная против РФ".

Он напомнил, что размещаемые в Японии американские комплексы противоракетной обороны могут быть использованы для запуска ударных крылатых ракет. "Это уже оружие, которое было запрещено Договором о ракетах средней и меньшей дальности, пока он действовал, - добавил и.о. министра. - Это уже возможность для ударных вооружений вблизи наших границ".

При этом Лавров подчеркнул: "У нас нет подозрений, что японское руководство, японская политическая элита вынашивает какие-то злые умыслы в отношении РФ".