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Большая пресс-конференция Сергея Лаврова - 2020

Лавров: реализация концепции России по Персидскому заливу поможет урегулированию в регионе

Глава МИД РФ отметил, что в прошлом году Россия вносила вклад в преодоление конфликтов на Ближнем Востоке и севере Африки

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Реализация российской концепции коллективной безопасности в зоне Персидского залива станет важным шагом по улучшению ситуации во всем регионе. Об этом заявил в пятницу и.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.

По его словам, в прошлом году Россия вносила вклад в преодоление конфликтов на Ближнем Востоке и севере Африки. "Важным шагом на пути к оздоровлению ситуации во всем регионе могла бы стать реализация российской концепции коллективной безопасности в зоне Персидского залива, - подчеркнул Лавров. - Мы ее презентовали в обновленном виде в сентябре прошлого года в рамках научного семинара с участием всех представителей науки стран региона и экспертов".

23 июля МИД РФ представил концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива. Она предусматривает формирование инициативной группы для подготовки международной конференции по безопасности и сотрудничеству в зоне Персидского залива, что в дальнейшем приведет к созданию организации по безопасности и сотрудничеству в данном регионе. Кроме того, Москва выступила с инициативой создания демилитаризованных зон в регионе и предложила отказаться от постоянной дислокации группировок внерегиональных государств и наладить горячие линии между военными.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияБольшая пресс-конференция Сергея Лаврова - 2020
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Большая пресс-конференция Сергея Лаврова - 2020
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