Лавров: службы Ливана пообещали уделять повышенное внимание безопасности дипломатов России

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Ливанские службы после попадания двух гранат со слезоточивым газом на территорию посольства РФ в Бейруте пообещали уделять повышенное внимание обеспечению безопасности российских дипломатов. Об этом заявил в пятницу и.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.

"Ливанские службы заверили, что будут уделять повышенное внимание обеспечению безопасности нашей дипломатической миссии", - сказал Лавров.

Он отметил реакцию ливанского руководства на произошедший инцидент на территории российского посольства. "Мы оценили, как ливанское руководство и ливанские соответствующие службы отреагировали на этот инцидент", - заявил он.

В среду советник-посланник Вячеслав Максудов сообщил корреспонденту ТАСС о взрыве двух гранат со слезоточивым газом на территории посольства РФ в Бейруте. По словам дипломата, охрана дипмиссии была усилена в связи со столкновениями, которые происходили между полицейскими и демонстрантами на улице Мар-Ильяс. Во время происшествия никто из сотрудников посольства и членов их семей не пострадал, также не был нанесен вред дипломатическому имуществу РФ.

Ранее ливанские жандармы применили гранаты со слезоточивым газом и резиновые дубинки для разгона толпы активистов протестного движения. Демонстранты собрались возле здания казармы внутренних сил безопасности у въезда на улицу Мар-Ильяс, чтобы потребовать освобождения арестованных во вторник активистов, участвовавших в стычках с полицией на торговой улице Хамра. Всего было задержано 59 человек.

Массовые протесты начались в Ливане 17 октября прошлого года и привели к отставке 29 октября главы коалиционного правительства Саада Харири. Президент республики Мишель Аун поручил 19 декабря сформировать новый кабинет независимому политику Хасану Диабу. Его кандидатуру поддержали 69 из 128 депутатов парламента. Назначение нового премьера, однако, не успокоило протестное движение, лидеры которого требуют роспуска парламента и проведения досрочных выборов.