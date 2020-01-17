Лавров: американцам виднее, как импичмент Трампа скажется на раскладе международных сил

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Глава МИД Сергей Лавров считает, что американцам должно быть видней, как процедура импичмента президента США Дональда Трампа скажется на раскладе международных сил. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году, отвечая на вопрос журналистки информагентства Associated Press, спросившей мнение Лаврова по вопросу импичмента, который, возможно, ослабит американскую поддержку Украины и усилит позиции России.

"Не знаю. Импичмент у вас, вы - американка. Вам видней", - сказал Лавров.

4 сентября 2019 года Палата представителей с подачи демократов объявила о запуске процедуры импичмента Трампа. Поводом для начала разбирательства послужили предположения об оказании Трампом в июльском телефонном разговоре давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе американской администрации избраться на второй срок в 2020 году. 18 декабря Палата представителей утвердила обвинительное заключение в отношении президента.

Теперь Сенат будет выполнять функции присяжных, а Палата представителей фактически выступит стороной обвинения. Руководить процессом будет глава Верховного суда США. Для отстранения президента от должности необходима поддержка не менее двух третей сенаторов (не менее 67 голосов). При нынешнем составе Сената вероятность такого развития событий фактически равна нулю, так как республиканцы занимают в верхней палате Конгресса 53 места из 100. Макконнелл уже подчеркнул, что настроен на скорейшее завершение процедуры импичмента, которое увенчается оправданием Трампа. Предполагается, что в Сенате этот процесс с практически предопределенным финалом будет идти около двух недель.