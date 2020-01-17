Лавров сообщил, что Россия активно готовится к мероприятиям БРИКС на Урале и в Петербурге

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Россия ведет активную подготовку к проведению встреч представителей стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка) на Урале и в Санкт-Петербурге. Об этом заявил в пятницу и.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.

"Мы активно готовимся. У нас более 100 мероприятий в рамках председательства, многие из них пройдут не только в Москве и Петербурге, но и в других городах, в частности, и на Урале планируются министерские встречи. Я думаю, что будет полезно, и саммит, который увенчает наше председательство, состоится во второй половине июля в Петербурге, так что мы активно готовимся", - сказал Лавров.