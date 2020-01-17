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Большая пресс-конференция Сергея Лаврова - 2020
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Лавров: Польша просит Запад на Дне памяти жертв Холокоста поддержать позицию Варшавы

Также глава МИД России подчеркнул, что снос памятников советским солдатам в Европе ведет к утере чувства порядочности

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Польша в преддверии мероприятий в Иерусалиме, приуроченных ко Дню памяти жертв Холокоста, пытается убедить западных участников изложить в своих выступлениях позицию Варшавы в противовес РФ. Об этом заявил в пятницу и.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.

"На следующей неделе в Иерусалиме состоится международное мероприятие с участием в том числе и президента Путина в память жертв Холокоста, - сказал Лавров. - Нам доподлинно известно, что наши польские коллеги, хотя президент [Польши Анджей] Дуда уже объявил, что не поедет на это мероприятие, пытаются убедить западных участников этой церемонии, а там будут Соединенные Штаты и некоторые западные лидеры, чтобы они в своих выступлениях изложили польскую точку зрения на подходы России ко Второй мировой войне".

"Такие методы совсем неприличные, учитывая событие, в рамках которого они будут предприняты", - подчеркнул глава МИД РФ.

В пятом Всемирном форуме памяти Холокоста, который пройдет 23 января в Иерусалиме в 75-ю годовщину освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме, примут участие лидеры России, Франции, Германии, Италии и Австрии.

Снос памятников

Лавров осудил снос памятников советским солдатам - освободителям Европы. По его мнению, такая политика ведет к утрате чувства человеческой порядочности. 

"Я полностью разделяю позицию тех, включая президента Чехии Милоша Земана, который высказывается против разрушения памятников той войны", - сказал и.о. министра. "К сожалению, наши польские коллеги, когда сносят памятники, излагают свою позицию, причем какие-то такие доводы приводят, мол Польша не подписывалась под сохранением памятников, которые стоят не на кладбищах, а охранять готова только те мемориалы, которые сооружены на захоронениях. Это мелочность какая-то, - добавил глава российской дипломатии. - Если мы так будем подходить к этому вопросу, то мы, наверное, утратим чувство человеческой порядочности". Он сделал акцент на том, что речь "о людях, которые сложили головы, свои жизни - самое дорогое, что у них было, ради освобождения Европы".

При этом Лавров убежден, что здесь нужно опираться исключительно на исторические факты. "Диалог на основе архивных документов - мы к нему всегда открыты", - сказал он.

И.о. министра рассказал, что у РФ с Польшей долгое время действовала структура двусторонних механизмов и каналов общения, среди которых был стратегический комитет, возглавлявшийся министрами иностранных дел с участием многих других ведомств. По его словам, "в этой структуре была и группа историков, которые занимались очень не простыми вопросами из прошлого, но всегда сохраняли свои позиции с опорой на научные факты". "Эта группа, кстати сказать, некоторое время назад подготовила даже учебник совместный об определенном периоде наших отношений в нашей совместной с Польшей истории. По целому ряду эпизодов того периода удалось подготовить совместные статьи, - уточнил он. - По тем эпизодам, по которым взгляды историков разошлись, публиковался польский взгляд и российский взгляд".

"Я считаю, что эта работа как раз и должна возобновиться, а не стать заложницей попыток делать из истории пропаганду", - подытожил Лавров.

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Лавров, Сергей ВикторовичРоссияПольшаДуда, АнджейБольшая пресс-конференция Сергея Лаврова - 2020
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