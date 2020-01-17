Клишас назвал анекдотом информацию о поправке в Конституцию про самороспуск Госдумы

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию РФ Андрей Клишас назвал анекдотом появившуюся в СМИ информацию о намерении рабочей группы внести в Основной закон поправку о возможности самороспуска Госдумы и призвал СМИ не заниматься ерундой.

"Сегодня у нас новый анекдот. Сегодня меня ряд СМИ уверяют, что в тех проектах, которые уже написаны, есть положение о том, что будет предусмотрено положение о самороспуске Думы. Давайте, уважаемые коллеги, я имею в виду средства массовой информации, не заниматься всякого рода ерундой, не придумывать никаких глупостей и тем более не приписывать эти глупости рабочей группе", - сказал Клишас на заседании рабочей группы в пятницу.

Он подчеркнул, что рабочая группа будет в первую очередь работать над предложениями о поправках в Конституцию РФ, о которых говорил президент в послании Федеральному собранию. "Конечно же, и президент вчера это подчеркнул, поскольку работа над Основным законом страны очень общественно значима и вызывает большой интерес у людей, у наших политических партий, у общественных деятелей, будут поступать и другие предложения [по изменениям Конституции], которые рабочая группа будет внимательно рассматривать. Но в первую очередь наша с вами задача - сосредоточиться на текстуальном оформлении положений, которые прозвучали в послании", - отметил Клишас.

При этом сенатор добавил, что работа группы будет выстроена таким образом, чтобы не было потеряно ни одно новое предложение, которое будет поступать.

Ранее издание "Коммерсантъ" со ссылкой на источник, близкий к администрации президента, сообщило, что срочность принятия поправок к Конституции объясняется тем, что в Кремле не исключают досрочных выборов в Госдуму, так как в Конституции РФ может появиться положение о самороспуске Госдумы.