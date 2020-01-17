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Единороссы заявили о претензиях к Минздраву, Минкультуры, Минтруду и Минпросвещения

Ранее о претензиях сообщил один из участников встречи депутатов фракции с тогда еще кандидатом на пост председателя правительства Михаилом Мишустиным
Вице-спикер Госдумы РФ Сергей Неверов Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Вице-спикер Госдумы РФ Сергей Неверов
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Депутаты фракции "Единая Россия" в Госдуме имеют претензии к работе Минздрава, Минкультуры, Минтруда и Минпросвещения. Об этом заявил в пятницу руководитель фракции, вице-спикер палаты Сергей Неверов.

"В ходе общения депутатов фракции (в четверг - прим. ТАСС) с на тот момент еще кандидатом на пост председателя правительства России Михаилом Мишустиным действительно прозвучал ряд замечаний в адрес некоторых министерств", - сказал Неверов, отвечая на вопрос журналистов. Среди таковых он назвал Министерство здравоохранения РФ, Министерство культуры РФ, Министерство труда и социальной защиты РФ, а также Министерство просвещения РФ. Ранее о высказанных на встрече с Мишустиным претензиях депутатов журналистам сообщил один из участников заседания. 

Теги
Неверов, Сергей ИвановичРоссия
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