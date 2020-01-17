Лавров: РФ всегда открыта к диалогу с Польшей по вопросам истории Второй мировой войны

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Россия всегда выражала готовность к диалогу с Польшей на основе архивных документов по истории Второй мировой войны. Об этом заявил в пятницу и. о. министра иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.

"Что касается проблемы отношения к итогам Второй мировой войны, то убежден, что здесь нужно опираться на исторические факты, а к диалогу на основе архивных документов мы всегда готовы, - сказал он. - У нас, кстати, с Польшей долгое время действовала целая структура двусторонних механизмов и каналов общения, среди которых был стратегический комитет, в который входила группа историков, занимающихся непростыми вопросами из прошлого. Считаю, что эта совместная работа должна возобновиться".

Лавров подчеркнул, что нельзя позволить сделать из истории пропаганду. "К сожалению, наши польские коллеги сносят памятники, заявляя, что Польша не подписывалась под сохранением мемориалов, которые стоят не на кладбище. Это мелочность. С таким подходом мы утратим чувство человеческой порядочности, ведь речь идет о людях, сложивших свои головы и жизни ради освобождения Европы", - добавил Лавров.