Лавров заявил, что Путин готовит развернутую статью о Второй мировой войне

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин готовит развернутую статью о Второй мировой войне на основе архивных документов. Об этом заявил в пятницу и. о. министра иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.

По его словам, попытки оболгать нашу страну в отношении того, что касается причин и итогов Второй мировой войны, будут продолжаться. "Президент готовит развернутую статью, она опирается исключительно на факты - новые данные, которые были подняты в российских архивах", - сообщил Лавров.

Глава МИД также обратил внимание на опубликованные Минобороны РФ в ночь на пятницу архивные данные, никогда раньше не видевшие свет, о том, как и кто освободил Варшаву. "Было бы важно узнать, что польская сторона скажет, когда их изучит", - добавил он.