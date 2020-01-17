{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Большая пресс-конференция Сергея Лаврова - 2020

Лавров заявил, что Путин готовит развернутую статью о Второй мировой войне

Глава МИД подчеркнул, что статья опирается исключительно на факты и новые данные, которые были подняты в российских архивах

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин готовит развернутую статью о Второй мировой войне на основе архивных документов. Об этом заявил в пятницу и. о. министра иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.

По его словам, попытки оболгать нашу страну в отношении того, что касается причин и итогов Второй мировой войны, будут продолжаться. "Президент готовит развернутую статью, она опирается исключительно на факты - новые данные, которые были подняты в российских архивах", - сообщил Лавров.

Глава МИД также обратил внимание на опубликованные Минобороны РФ в ночь на пятницу архивные данные, никогда раньше не видевшие свет, о том, как и кто освободил Варшаву. "Было бы важно узнать, что польская сторона скажет, когда их изучит", - добавил он.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЛавров, Сергей ВикторовичРоссияБольшая пресс-конференция Сергея Лаврова - 2020
Реклама на ТАСС
Большая пресс-конференция Сергея Лаврова - 2020
Лавров назвал "опасным разворотом" заявление "евротройки" по ядерной сделке с Ираном
И.о. министра иностранных дел России напомнил, что принятый в 2015 году Совместный всеобъемлющий план действий по урегулированию иранской ядерной программы является "неотъемлемой частью международного права"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС