Лавров: США не хотят открыто обсуждать проблематику биооружия с другими странами

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. США демонстрируют нежелание вести открытое обсуждение проблемы биологического оружия с другими странами и пытаются добиться принятия нужных им решений при помощи нетранспарентных келейных переговоров. Об этом заявил в пятницу и.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.

"Примерно сейчас такой же подход [незаконное наделение техсекретариата дополнительными функциями подобно ситуации с ОЗХО] пытаются применить к Конвенции по запрещению биологического и токсинного оружия, в рамках которой мы давно вместе с большинством стран предлагали создать верификационный механизм. Американцы, по сути дела, в одиночку блокируют это решение и пытаются через секретариаты международных организаций, в том числе через секретариат ООН, через свои такие закрытые нетранспарентные, келейные, двусторонние контакты продвигать свои интересы, в том числе на территории постсоветского пространства создают биолаборатории. Это все очень серьезные вещи и повторю, они волнуют всех, - сказал Лавров. - Но повторю, американцы не хотят их рассматривать по-честному с участием всех тех, кто является подписантами о запрещении биологического оружия".