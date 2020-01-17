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Лавров: кашмирская проблема должна решаться путем переговоров между Индией и Пакистаном

Глава МИД РФ отметил, что Россия не поддерживает предложений обсуждать кашмирскую тему в органах ООН

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Россия не поддерживает предложений обсуждать кашмирскую тему в органах ООН, данный вопрос должен решаться путем прямых переговоров между Индией и Пакистаном. Об этом заявил в пятницу и.о. министра иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.

"Мы всегда выступаем за то, чтобы кашмирский вопрос был решен на прямых переговорах между Индией и Пакистаном в соответствии с теми декларациями и соглашениями, которые эти две страны принимали, - отметил глава МИД РФ. - Такую позицию мы занимаем и когда кто-то предлагает обсудить кашмирскую тему в органах ООН".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияВопрос особого статуса Джамму и КашмираБольшая пресс-конференция Сергея Лаврова - 2020
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