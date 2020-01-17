{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Предложения по изменению Конституции РФ

Рабочая группа будет обсуждать поправки в Конституцию в рамках третьей-восьмой главы

Первая, вторая и девятая главы Основного закона останутся неизменными, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию РФ будет обсуждать поправки в главы с третьей по восьмую, тогда как первая, вторая и девятая главы Основного закона останутся неизменными. Об этом в пятницу на заседании группы заявил ее сопредседатель, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Первая и вторая глава незыблемы", - подчеркнул он, добавив, что это же касается девятой главы, "которая тоже может меняться только с помощью референдума". "Соответственно, мы работаем в пределах третьей-восьмой глав нашего Основного закона", - добавил Крашенинников

Ст. 136 Конституции РФ предусматривает, что поправки в главы с третьей по восьмую принимаются при поддержке 2/3 состава Госдумы и 3/4 Совета Федерации и вступают в силу после одобрения заксобраниями не менее 2/3 субъектов РФ, напомнил он. При этом Крашенинников подчеркнул, что поправки в эти главы не должны выходить за рамки, обозначенные в послании президента Владимира Путина Федеральному собранию.

"Совершенно очевидно, что наряду с поправками в Конституцию по целому ряду блоков будут приниматься федеральные конституционные законы, федеральные законы", - продолжил депутат, уточнив, что речь идет, в частности, о законах о конституционном суде и о правительстве. "Это все работа, но она не входит в нашу компетенцию. Мы должны понимать, что наша задача - поправки как раз в Конституцию", - резюмировал он.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКрашенинников, Павел ВладимировичПредложения по изменению Конституции РФ
Реклама на ТАСС
Формирование нового правительства России
Медведев пожелал Мишустину максимальных успехов в достижении поставленных целей
Медведев подчеркнул, что работа в правительстве один из самых сложных видов деятельности и требует максимальной отдачи
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС