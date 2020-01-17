Рабочая группа будет обсуждать поправки в Конституцию в рамках третьей-восьмой главы

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию РФ будет обсуждать поправки в главы с третьей по восьмую, тогда как первая, вторая и девятая главы Основного закона останутся неизменными. Об этом в пятницу на заседании группы заявил ее сопредседатель, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Первая и вторая глава незыблемы", - подчеркнул он, добавив, что это же касается девятой главы, "которая тоже может меняться только с помощью референдума". "Соответственно, мы работаем в пределах третьей-восьмой глав нашего Основного закона", - добавил Крашенинников

Ст. 136 Конституции РФ предусматривает, что поправки в главы с третьей по восьмую принимаются при поддержке 2/3 состава Госдумы и 3/4 Совета Федерации и вступают в силу после одобрения заксобраниями не менее 2/3 субъектов РФ, напомнил он. При этом Крашенинников подчеркнул, что поправки в эти главы не должны выходить за рамки, обозначенные в послании президента Владимира Путина Федеральному собранию.

"Совершенно очевидно, что наряду с поправками в Конституцию по целому ряду блоков будут приниматься федеральные конституционные законы, федеральные законы", - продолжил депутат, уточнив, что речь идет, в частности, о законах о конституционном суде и о правительстве. "Это все работа, но она не входит в нашу компетенцию. Мы должны понимать, что наша задача - поправки как раз в Конституцию", - резюмировал он.