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Большая пресс-конференция Сергея Лаврова - 2020

Лавров назвал пятном на репутации ЕС его бездействие в ситуации с агентством Sputnik

Евросоюз "проглатывает" дискриминационную политику в отношении агентства, считает и.о. министра иностранных дел России

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. И.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Евросоюз "проглатывает" дискриминационную политику в отношении агентства Sputnik ("Спутник", принадлежит МИА "Россия сегодня") в Эстонии и тем самым порочит свою репутацию.

"Что касается конкретных действий в отношении Sputnik, я считаю, что это возмутительно <...> И то, что Евросоюз это проглатывает по большому счету, ничего не может сделать, - это очередное пятно на репутации Евросоюза. Таких пятен мы уже не мало видели", - заявил глава МИД РФ в пятницу на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияБольшая пресс-конференция Сергея Лаврова - 2020
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