Лавров: Киев голосует против резолюции РФ в ГА ООН о неонацизме под давлением радикалов

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Власти Украины не поддерживают резолюцию России в Генеральной Ассамблее (ГА) ООН о недопустимости героизации нацизма и возрождения любых форм человеконенавистнической идеологии, потому что не способны противостоять неонацистам у себя в стране. Об этом заявил и.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.

"Как мы допустили, что в Евросоюзе расцветает неонацизм? Ну, наверное, мы не можем здесь силой повлиять на ситуацию, но стыдить Евросоюз мы можем. Мы этим занимаемся. Они, к сожалению, прячут глаза в пол и уходят от разговора. В лучшем случае упомянут про необходимость уважать свободу слова, выражения мнений и так далее. И по этой же причине воздерживаются каждый год в Генеральной Ассамблее ООН, когда мы вносим резолюцию о недопустимости героизации нацизма и возрождения любых форм человеконенавистнической идеологии и так далее. Американцы, кстати, вместе с украинцами голосуют против, что тоже не удивительно. Американцы просто не хотят себя ни в чем ограничивать, а украинцы, наверное, не смогут, если будут резолюцию поддерживать, не смогут противостоять тем неонацистским радикалам, которые многие вещи сейчас под себя подминают", - сказал он.

Лавров отметил, что ГА ООН подавляющим числом голосов ежегодно принимает резолюцию, которая осуждает любые проявления неонацизма и героизацию нацистских преступников.

"Европарламент, конечно, международная организация, но она не универсальная и в ней, как и в Евросоюзе, многие вещи происходят по инициативе меньшинства. Ссылаются на правила консенсуса, на необходимость учитывать мнение друг друга. Но меньшинство достаточно агрессивное - страны Прибалтики, ряд других играют здесь первую скрипку", - отметил он.