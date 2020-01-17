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Большая пресс-конференция Сергея Лаврова - 2020

Лавров: убедить арабские страны Персидского залива и Иран начать диалог пока не удалось

Глава МИД РФ отметил, что пока противоречия между отдельными арабскими странами Залива и иранцами слишком глубоки

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Россия выступает за диалог между арабскими странами Персидского залива и Ираном, но убедить их начать переговоры пока не удалось. Об этом заявил в пятницу и.о. министра иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.

"К сожалению, пока противоречия между отдельными арабскими странами Залива и иранцами слишком глубоки. Мы в наших контактах и с Саудовской Аравией, и с Объединенными Арабскими Эмиратами, и с иранцами выступаем за то, чтобы они начали между собой диалог. Вроде бы понимание этого присутствует, но пока мы еще не смогли убедить наших друзей такую работу начать", - сказал Лавров.

Он отметил, что Тегеран предложил заключить сначала договор о ненападении между Ираном и странами Персидского залива, потом Ормузскую мирную инициативу о сотрудничестве по обеспечению безопасности в этих акваториях. "У нас аналогичный подход, мы выдвинули концепцию обеспечения безопасности в районе Персидского залива и в прилегающих районах, - сказал он. - Мы имеем в виду не только необходимость собрать за одним столом все прибрежные страны Персидского залива - и арабов, и иранцев, - но и подкрепить их усилия участием и внешних игроков, имея в виду Лигу арабских государств, Организацию исламского сотрудничества, "пятерку" постоянных членов Совета безопасности ООН, Европейский союз".

По мнению Лаврова, в такой конфигурации "могла бы быть запущена работа, условно, конференции по безопасности и доверию в этом регионе". "А впоследствии, если этот процесс удастся начать, к нему могли бы подключиться и другие страны этого региона, взять пошире другие страны Ближнего Востока и Севера Африки", - добавил Лавров.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичОАЭРоссияСаудовская АравияБольшая пресс-конференция Сергея Лаврова - 2020
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