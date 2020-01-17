{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Формирование правительства России

Медведев и Мишустин провели встречу с членами правительства

Перед этим они более часа общались один на один в кабинете премьер-министра
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Описание
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Новый премьер-министр РФ Михаил Мишустин и его предшественник Дмитрий Медведев в пятницу провели встречу с членами российского правительства.

На эту тему

Мишустин утром приехал в Дом Правительства на Краснопресненской набережной. Он и Медведев более часа общались один на один в кабинете председателя правительства, а затем вместе вышли на встречу с кабинетом министров, который находится в отставке, но продолжает выполнять свои обязанности. На встречу было приглашено правительство в полном составе.

16 января Медведев на своей странице в Facebook выразил уверенность, что новый кабинет министров справится с требующими новых подходов масштабными задачами, которые поставил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Он пожелал новому правительству "успеха в работе и реализации всего задуманного".

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичМишустин, Михаил ВладимировичРоссияФормирование правительства России
Реклама на ТАСС
Формирование нового правительства России
Медведев пожелал Мишустину максимальных успехов в достижении поставленных целей
Медведев подчеркнул, что работа в правительстве один из самых сложных видов деятельности и требует максимальной отдачи
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС