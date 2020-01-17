Мишустин на встрече с правительством назвал главной задачей реализацию послания президента

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Новый премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал в ближайшее время встретиться с новым составом правительства России, после его утверждения. Главной задачей кабинета он считает реализацию послания президента Федеральному собранию.

Мишустин и его предшественник на посту премьер-министра Дмитрий Медведев встретились в пятницу с ушедшим в отставку правительством страны.

Новый глава правительства поблагодарил Медведева за совместную работу. "Я тоже был частью правительства, которое сегодня собралось, всех коллег знаю лично. Хочу сказать, что на сегодняшний день все, в соответствии с указом президента, продолжают исполнять свои обязанности. Прошу вас от этого не отступать", - обратился Мишустин к членам правительства.

Он добавил: "В ближайшее время, после соответствующих консультаций и объявления состава нового кабинета, мы встретимся".

"Самое главное на сегодняшний момент - сосредоточиться на исполнении положений послания президента Федеральному собранию, которым мы все и занимаемся", - сказал Мишустин, еще раз поблагодарив коллег по правительству за работу.