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Мишустин на встрече с правительством назвал главной задачей реализацию послания президента

Новый премьер-министр также поблагодарил Дмитрия Медведева за совместную работу

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Новый премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал в ближайшее время встретиться с новым составом правительства России, после его утверждения. Главной задачей кабинета он считает реализацию послания президента Федеральному собранию.

Мишустин и его предшественник на посту премьер-министра Дмитрий Медведев встретились в пятницу с ушедшим в отставку правительством страны.

Новый глава правительства поблагодарил Медведева за совместную работу. "Я тоже был частью правительства, которое сегодня собралось, всех коллег знаю лично. Хочу сказать, что на сегодняшний день все, в соответствии с указом президента, продолжают исполнять свои обязанности. Прошу вас от этого не отступать", - обратился Мишустин к членам правительства.

Он добавил: "В ближайшее время, после соответствующих консультаций и объявления состава нового кабинета, мы встретимся".

"Самое главное на сегодняшний момент - сосредоточиться на исполнении положений послания президента Федеральному собранию, которым мы все и занимаемся", - сказал Мишустин, еще раз поблагодарив коллег по правительству за работу.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМедведев, Дмитрий АнатольевичМишустин, Михаил ВладимировичРоссияФормирование нового правительства РоссииПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020
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