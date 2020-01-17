МИД РФ: у России и Японии сохраняются серьезные расхождения по проблеме мирного договора

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Япония для решения проблемы мирного договора должна признать неоспоримый суверенитет России над южными Курильскими островами, однако пока расхождения между Москвой и Токио сохраняются. Об этом говорится в размещенных на сайте МИД РФ ответах на вопросы СМИ, подготовленных, но не прозвучавших на пресс-конференции и.о. министра иностранных дел Сергея Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.

"Переговоры [по проблеме мирного договора в 2019 году] показали сохранение существенных расхождений в позициях сторон, - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве. - В таких условиях не видим альтернативы длительной кропотливой работе по выведению российско-японских отношений на качественно новый уровень, который позволил бы вести эффективный поиск взаимоприемлемых развязок по чувствительным двусторонним вопросам".

В министерстве подчеркнули, что принципиальная позиция России по проблеме мирного договора последовательна и неизменна и заключается в том, что ее решение "должно быть основано на признании Токио итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая неоспоримый суверенитет РФ над южными Курильскими островами". "Одновременно необходимо всесторонне развивать практическое сотрудничество, вырабатывать меры доверия в военно-политической сфере, сближать позиции в международных делах", - добавили в министерстве.

В 2019 году состоялись три встречи глав МИД РФ и Японии по проблематике мирного договора - в январе, феврале и мае.