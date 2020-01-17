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МИД РФ: США убили Сулеймани умышленно, чтобы дестабилизировать регион

Ведомство призвало все стороны конфликта действовать сдержанно

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Убийство иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде было совершено США умышленно, чтобы подорвать безопасность и дестабилизировать обстановку в регионе. Об этом говорится в размещенных в пятницу на сайте МИД РФ ответах на вопросы СМИ, подготовленных, но не прозвучавших на пресс-конференции и.о. министра иностранных дел Сергея Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.

"Расцениваем операцию американцев против командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Сулеймани и окружавших его лиц в Багдаде 3 января 2020 года как умышленный акт, подрывающий безопасность и стабильность в регионе, который был совершен на территории суверенного государства - члена ООН без его ведома, - отметили в дипведомстве. - Призываем все стороны действовать сдержанно, проявляя здравый смысл и отдавая приоритет дипломатическим средствам".

В новость была внесена правка (15:46 мск) – передается повторно в связи с изменением ссылки в заголовке, правильно - МИД РФ.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияГибель иранского генерала Касема СулейманиБольшая пресс-конференция Сергея Лаврова - 2020
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