Медведев пожелал Мишустину максимальных успехов в достижении поставленных целей

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пожелал новому главе правительства Михаилу Мишустину достижения максимальных успехов при выполнении тех задач, которые президент России Владимир Путин поставил в своем послании Федеральному собранию.

"Хочу пожелать, пользуясь этой возможностью, новому правительству и, конечно, председателю правительства максимальных успехов в достижении поставленных целей", - сказал на встрече с новым главой кабмина и исполняющими свои обязанности министрами.

Медведев подчеркнул, что работа в правительстве "наверное, один из самых сложных видов деятельности". "Эта работа требует максимальной отдачи. Она всегда очень критично оценивается людьми. Это специфика деятельности правительства, но она исключительно важна, - отметил он. - Михаил Владимирович, я вам желаю успехов, я желаю успехов всем коллегам, которые войдут в состав нового правительства и продолжат работу, которой занималось правительство, в котором мы все с вами, уважаемые коллеги, принимали участие. Спасибо вам".

Дмитрий Медведев считает, что правительство, ушедшее в отставку 15 января, старалось, но не все получилось.

"Все вы старались, ориентировались на выполнение задач, планов, поставленных президентом, вытекающих из указов директивных документов правительства. Скажу прямо: многое получилось, что-то не получилось, но так и не бывает, чтобы все получалось одномоментно, потому что очень амбициозные цели, очень сложные и очень важные для нашей страны", - обратился Медведев к исполняющим обязанности министрам на встрече с новым председателем правительства Михаилом Мишустиным.

По мнению Медведева, каждый член кабинета министров "трудился на своем посту исключительно добросовестно". "Я искренне хочу вас поблагодарить за службу Отечеству и работу в правительстве Российской Федерации", - сказал экс-премьер.

Он уверен, что пока не сформировано новое правительство, исполняющие обязанности будут работать надлежащим образом. На его взгляд, подобные ситуации "естественны для любой страны, не являются чем-то особенным, знаменуют те или иные перемены, которые происходят в стране".

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