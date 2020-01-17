{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Формирование нового правительства России
Обновлено 

Медведев пожелал Мишустину максимальных успехов в достижении поставленных целей

Медведев подчеркнул, что работа в правительстве один из самых сложных видов деятельности и требует максимальной отдачи
' ТАСС/Reuters'

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пожелал новому главе правительства Михаилу Мишустину достижения максимальных успехов при выполнении тех задач, которые президент России Владимир Путин поставил в своем послании Федеральному собранию.

На эту тему
Биография Михаила Мишустина

"Хочу пожелать, пользуясь этой возможностью, новому правительству и, конечно, председателю правительства максимальных успехов в достижении поставленных целей", - сказал на встрече с новым главой кабмина и исполняющими свои обязанности министрами.

Медведев подчеркнул, что работа в правительстве "наверное, один из самых сложных видов деятельности". "Эта работа требует максимальной отдачи. Она всегда очень критично оценивается людьми. Это специфика деятельности правительства, но она исключительно важна, - отметил он. - Михаил Владимирович, я вам желаю успехов, я желаю успехов всем коллегам, которые войдут в состав нового правительства и продолжат работу, которой занималось правительство, в котором мы все с вами, уважаемые коллеги, принимали участие. Спасибо вам".

Дмитрий Медведев считает, что правительство, ушедшее в отставку 15 января, старалось, но не все получилось.

"Все вы старались, ориентировались на выполнение задач, планов, поставленных президентом, вытекающих из указов директивных документов правительства. Скажу прямо: многое получилось, что-то не получилось, но так и не бывает, чтобы все получалось одномоментно, потому что очень амбициозные цели, очень сложные и очень важные для нашей страны", - обратился Медведев к исполняющим обязанности министрам на встрече с новым председателем правительства Михаилом Мишустиным.

По мнению Медведева, каждый член кабинета министров "трудился на своем посту исключительно добросовестно". "Я искренне хочу вас поблагодарить за службу Отечеству и работу в правительстве Российской Федерации", - сказал экс-премьер.

Он уверен, что пока не сформировано новое правительство, исполняющие обязанности будут работать надлежащим образом. На его взгляд, подобные ситуации "естественны для любой страны, не являются чем-то особенным, знаменуют те или иные перемены, которые происходят в стране".

В новость были внесены изменения (14:26 мск) — обновлена информация по тексту.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичМишустин, Михаил ВладимировичРоссияФормирование нового правительства России
Реклама на ТАСС
Беженцы в РФ смогут сохранить свой статус при получении вида на жительство
Законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС