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Нагорно-карабахский конфликт

МИД РФ: в реализации шагов по нагорно-карабахскому урегулированию есть подвижки

В ведомстве также отметили, что между Ереваном и Баку действует горячая линия связи

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. МИД РФ заявил о наличии определенных подвижек в реализации урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Об этом говорится в размещенных на сайте МИД РФ ответах на вопросы СМИ, подготовленных, но не прозвучавших на пресс-конференции и.о. министра иностранных дел Сергея Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.

"Есть подвижки в реализации "малых шагов", о которых условились министры иностранных дел на встрече в Москве в апреле 2019 года в развитие договоренностей, достигнутых между президентом Азербайджана и премьер-министром Армении в Вене в марте 2019 года. Ситуация на границе и линии соприкосновения остается относительно спокойной. Действует горячая линия связи между Ереваном и Баку, - отметили в министерстве. - Считаем, что все это свидетельствует о намерении сторон предпринять конкретные шаги, направленные на подготовку населения к миру".

"Однако по вопросам существа урегулирования продвинуться пока не удалось", - добавили во внешнеполитическом ведомстве, выразив надежду на возобновление между странами предметного разговора.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах. Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.

Теги
АзербайджанАрменияРоссияНагорно-карабахский конфликт
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