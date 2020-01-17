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Большая пресс-конференция Сергея Лаврова - 2020

Лавров: на переговорах в Москве президент Эстонии проявляла адекватный подход

По словам главы МИД РФ, видимо, "что-то с ней произошло после возвращения в свою столицу"

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве 18 апреля проявляла адекватный подход и осознавала необходимость добрососедства. Об этом заявил в пятницу и.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.

"Насчет заявлений президента Эстонии. Когда она попросила о приеме в Москве, с ней Владимир Путин встречался. Мне показалось, она адекватно оценивала ситуацию. Мы соседи, у нас есть, конечно, разногласия, но нужно нам добрососедствовать. Но, видимо, что-то с ней произошло после возвращения в свою столицу", - сказал Лавров.

Ранее в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung Кальюлайд заявила, что, когда Россия признала независимость Эстонии при президенте Борисе Ельцине, многие эстонцы надеялись, что РФ тоже станет свободным и демократическим государством, но "вышло иначе".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЛавров, Сергей ВикторовичРоссияКальюлайд, КерстиБольшая пресс-конференция Сергея Лаврова - 2020
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