МИД России: в ситуации с Венесуэлой забрезжили проблески, дающие надежды на урегулирование

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Россия считает, что в ситуации с Венесуэлой забрезжили проблески, дающие основания для сдержанных надежд на движение в сторону урегулирования в этой стране. Об этом говорится в размещенных на сайте МИД РФ ответах на вопросы СМИ, подготовленных, но не прозвучавших на пресс-конференции и.о. министра иностранных дел Сергея Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.

"Как показывают опросы, венесуэльцы устали от конфронтации, выступают за то, чтобы политики занимались не борьбой между собой, а решением повседневных проблем страны. По нашей оценке, сейчас в Венесуэле забрезжили проблески, дающие основания для сдержанных надежд на движение в сторону урегулирования, - сообщили в МИД РФ. - Заработал круглый стол национального диалога, постепенно становящийся площадкой согласования сложных внутриполитических сил. Разумеется, важно, чтобы он приобрел максимально репрезентативный характер".

В дипведомстве добавили, что "шанс на снижение градуса противостояния дает и состоявшаяся ротация руководства оппозиционного правительству Николаса Мадуро парламента".

В МИД РФ также отметили, что Россия будет продолжать содействовать политическому, ненасильственному решению кризиса, в том числе находясь в диалоге с латиноамериканцами, ЕС, КНР и другими партнерами.

Кроме того, в российском дипведомстве указали на расширение общего понимания, "что введенные США санкции носят противоправный и все более антигуманный характер, бьют по интересам простых венесуэльцев, ухудшая и без того сложную экономическую ситуацию в стране".

Ситуация в Венесуэле

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия, Турция.

В мае 2019 года в Осло прошло несколько раундов непрямых переговоров между правительством и оппозицией Венесуэлы, которые были организованы при посредничестве Норвегии. 13 января председатель Конституционной ассамблеи Боливарианской Республики Дьосдадо Кабельо во время пресс-конференции в Каракасе заявил о том, что власти готовы вернуться за стол переговоров с представителями национальной оппозиции, чтобы обсудить различные точки зрения относительно будущего страны.