МИД России призвал США и НАТО перестать подстрекать Грузию к конфликту с Москвой

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Москва рассчитывает на то, что США и НАТО не будут подталкивать Грузию к противостоянию с Россией. Об этом говорится в размещенных на сайте МИД РФ ответах на вопросы СМИ, подготовленных, но не прозвучавших на пресс-конференции и.о. министра иностранных дел Сергея Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.

"Наблюдаем наращивание продвинутого политического и военно-технического сотрудничества альянса и Вашингтона с Грузией, - отметили в МИД РФ. - Рассчитываем, что в США и НАТО всерьез отнесутся к нашим предостережениям и перестанут, по сути, подстрекать Тбилиси к противостоянию с Россией".

"С нашей стороны сохраняется неизменная заинтересованность в последовательной нормализации двусторонних отношений", - подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД указали, что на процессе нормализации отношений "негативно сказалась июньская провокация грузинских радикалов", в ответ на которую РФ была вынуждена временно приостановить авиасообщение с Грузией. "Рассчитываем, что в Тбилиси извлекут уроки из произошедшего", - резюмировали в дипведомстве.