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Большая пресс-конференция Сергея Лаврова - 2020

МИД РФ: в ФРГ знали о нахождении террориста на своей территории задолго до его убийства

В ведомстве также назвали недружественным решение Берлина объявить персонами нон грата двух сотрудников российского посольства в Германии

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Власти Германии были осведомлены о нахождении на территории их страны террориста Зелимхана Хангошвили задолго до его убийства. Об этом говорится в размещенных на сайте МИД РФ ответах на вопросы СМИ, подготовленных, но не прозвучавших на пресс-конференции и.о. министра иностранных дел Сергея Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.

"Утверждение германской стороны о неудовлетворительном уровне содействия наших компетентных ведомств в расследовании убийства террориста Зелимхана Хангошвили не соответствует действительности. Контакты по этому делу осуществлялись с конца августа 2019 года по партнерским каналам, установленным между спецслужбами России и Германии. Информация же о нахождении упомянутого террориста и бандита, на чьих руках кровь сотен невинных людей, на территории ФРГ была у немцев задолго до совершенного преступления. И наши спецслужбы по все тем же партнерским каналам поднимали вопрос о его выдаче", - отмечается в тексте.

В дипведомстве подчеркнули, что решение Берлина объявить персонами нон грата двух сотрудников российского посольства в Германии "недружественное и ничем не обоснованное". "Безусловно, [это] не могло остаться без ответа. Мы были вынуждены пойти на зеркальные меры и выслать двух немецких дипломатов из Москвы. К сожалению, взаимопонимание тогда найдено не было", - указали на Смоленской площади, напомнив, что несмотря на это российская сторона готова оказывать германским правоохранительным органам необходимую поддержку для прояснения обстоятельств убийства.

В МИД РФ выразили уверенность, что у Хангошвили, "учитывая его бандитское прошлое, было много смертельных врагов, в том числе и в криминальном мире". "Призываем Берлин вернуться к практическому взаимодействию по этому сюжету, в том числе и в интересах совместной эффективной борьбы с международными террористическими организациями. Надеемся, что германское руководство воздержится от дальнейшей медийно-пропагандистской и, тем более, политической эскалации, грозящей дополнительными осложнениями для российско-германских двусторонних отношений", - заключили министерстве.

Хангошвили был убит 23 августа, в тот же день прокуратура ФРГ объявила о задержании подозреваемого. По ее данным, им оказался гражданин России. Берлин заявил, что Москва оказывает недостаточное содействие в расследовании, и выслал двух сотрудников российского посольства, Россия ответила симметрично. Позднее на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин сообщил, что вопрос о выдаче Хангошвили, от рук которого погибли по меньшей мере 98 человек, обсуждался на уровне спецслужб, но официальный запрос через прокуратуру Россия не направляла, так как получала отрицательный ответ.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичГерманияРоссияБольшая пресс-конференция Сергея Лаврова - 2020
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