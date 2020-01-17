МИД РФ: в ФРГ знали о нахождении террориста на своей территории задолго до его убийства

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Власти Германии были осведомлены о нахождении на территории их страны террориста Зелимхана Хангошвили задолго до его убийства. Об этом говорится в размещенных на сайте МИД РФ ответах на вопросы СМИ, подготовленных, но не прозвучавших на пресс-конференции и.о. министра иностранных дел Сергея Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.

"Утверждение германской стороны о неудовлетворительном уровне содействия наших компетентных ведомств в расследовании убийства террориста Зелимхана Хангошвили не соответствует действительности. Контакты по этому делу осуществлялись с конца августа 2019 года по партнерским каналам, установленным между спецслужбами России и Германии. Информация же о нахождении упомянутого террориста и бандита, на чьих руках кровь сотен невинных людей, на территории ФРГ была у немцев задолго до совершенного преступления. И наши спецслужбы по все тем же партнерским каналам поднимали вопрос о его выдаче", - отмечается в тексте.

В дипведомстве подчеркнули, что решение Берлина объявить персонами нон грата двух сотрудников российского посольства в Германии "недружественное и ничем не обоснованное". "Безусловно, [это] не могло остаться без ответа. Мы были вынуждены пойти на зеркальные меры и выслать двух немецких дипломатов из Москвы. К сожалению, взаимопонимание тогда найдено не было", - указали на Смоленской площади, напомнив, что несмотря на это российская сторона готова оказывать германским правоохранительным органам необходимую поддержку для прояснения обстоятельств убийства.

В МИД РФ выразили уверенность, что у Хангошвили, "учитывая его бандитское прошлое, было много смертельных врагов, в том числе и в криминальном мире". "Призываем Берлин вернуться к практическому взаимодействию по этому сюжету, в том числе и в интересах совместной эффективной борьбы с международными террористическими организациями. Надеемся, что германское руководство воздержится от дальнейшей медийно-пропагандистской и, тем более, политической эскалации, грозящей дополнительными осложнениями для российско-германских двусторонних отношений", - заключили министерстве.

Хангошвили был убит 23 августа, в тот же день прокуратура ФРГ объявила о задержании подозреваемого. По ее данным, им оказался гражданин России. Берлин заявил, что Москва оказывает недостаточное содействие в расследовании, и выслал двух сотрудников российского посольства, Россия ответила симметрично. Позднее на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин сообщил, что вопрос о выдаче Хангошвили, от рук которого погибли по меньшей мере 98 человек, обсуждался на уровне спецслужб, но официальный запрос через прокуратуру Россия не направляла, так как получала отрицательный ответ.