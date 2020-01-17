Лавров провел параллель между расследованием крушения рейса MH17 и делом Скрипалей

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Иностранные коллеги не предоставляют доказательств в рамках расследований как дела Скрипалей, так и крушения авиалайнера Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", формулируя странные причины их отсутствия. Об этом заявил и.о. министра иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.

Комментируя расследование катастрофы MH17, Лавров отметил: "На наш вопрос, где данные с украинских радаров, ответ странный: их нет. Но потом кто-то сказал, что эти радары случайно выключились. Все радары, которые на Украине наблюдали за этой частью воздушного пространства, в какой-то момент выключились".

"Точно так же, как, кстати, выключилась видеокамера на первую половину дня в день, когда Скрипали были найдены на лавке в парке. Видеокамера, которая наблюдали за их домом была выключена, а потом включилась", - добавил он.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись 4 марта 2018 года в Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества. Лондон выступил с утверждениями о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании, не предъявив никаких доказательств, обвинил Москву в причастности к инциденту.

Катастрофа МН17

Лавров возмущен тем, что в ответ на готовность РФ сотрудничать в расследовании катастрофы малайзийского самолета MH-17, Запад требует признать вину.

"Когда нидерландское следствие несмотря на то, что мы предоставили все, что могли в ответ на их просьбы, заявляет публично, и мой коллега - министр иностранных дел - позволяет себе заявлять, что Россия не сотрудничала со следствием, и когда мы им предъявляем то, что мы сделали и спрашиваем, на каком основании делаются подобные заявления, знаете, какой ответ? - "Россия не сотрудничает, потому что Россия не признала свою вину", - сказал он.

И.о. министра подчеркнул, что российская сторона хотела бы иметь ясность с малайзийским Boeing. Он напомнил, что Россия была одним из соавторов резолюции, которую принял Совет Безопасности ООН. В этом документе содержались требования обеспечить безопасность расследования в строгом соответствии с нормами Международной организации гражданской авиации ИКАО. Лавров не стал приводить примеры несоблюдения прописанных норм, но заявил, что такие факты были. "Резолюция помимо всего прочего требовала, чтобы те, кто занимается расследованием, регулярно докладывали Совету Безопасности ООН. Не было ни одного доклада", - отметил он.

Лавров также напомнил, что после катастрофы самолета была сформирована следственная группа, в которую вошли Украина, Австралия, Нидерланды, Бельгия. "Малайзию, чей Boeing, собственно говоря, и был сбит, туда никто не пригласил. Ее пригласили через полгода, и то не для участия в группе по уголовному расследованию, а только для участия в группе по выяснению технических аспектов катастрофы. - заметил и.о. министра. - Кстати, если к нам были претензии, то могли бы и нас пригласить в эту следственную группу. Нас там не ждали, не хотели, но мы активно сотрудничали".

Он подчеркнул, что все запрашиваемые данные были предоставлены. "У нас даже были сделаны натурные демонстрации. "Алмаз-Антей", который производит тот самый "Бук", из которого, как утверждают, и был сбит этот самолет, показал, как это может проходить в реальной жизни, в реальной ситуации, - пояснил Лавров. - Предоставили данные с радаров, причем первичные данные с радаров. На наш вопрос, где данные с украинских радаров, ответ странный: "Их нет". Потом кто-то сказал, что эти радары случайно выключились. Вот все радары, которые на Украине наблюдали за этой частью воздушного пространства как-то на какой-то момент выключились!"

Глава МИД посетовал, что также нет ответа и на вопрос о том, почему украинцы не могут предоставить данных переговоров диспетчеров, которые велись в тот день. "Сейчас, по-моему, Bellingcat, или кто-то там примерно с такой же репутацией, вдруг опубликовал через пять лет после катастрофы, после трагедии какие-то телефонные записи разговоров между российскими представителями и представителями Донбасса. Пять лет искали телефонные записи. А украинские диспетчеры - там искать не надо ничего. Эти записи просто должны автоматически быть переданы этому следствию. Не хотят", - возмутился Лавров. Он также указал на отсутствие данных с американских спутников.

При этом по данным российского МИД, доподлинно известно о существовании договоренности между четырьмя государствами, изначально вошедшими в группу по расследованию катастрофы МН17, согласовывать всю информацию между собой, которая идет вовне. "Они изначально условились между собой, что любая информация, которая будет идти вовне, должна быть одобрена всеми четырьмя членами этой группы, включая Украину. Когда нидерландские парламентарии обращались к правительству с вопросом, почему все-таки в рамках этого следствия не задается Украине вопрос о причинах, по которым не было закрыто воздушное пространство, правительство Голландии молчит. Понимаете, и таких вопросов немало", - добавил Лавров.

В заключение он сообщил, что Россия согласилась вести консультации с Австралией и Нидерландами при понимании, что РФ будет рассматривать все вопросы, которые их интересуют, но хотела бы обсуждать с партнерами и выше обозначенные вопросы. "Они уходят от этого и пытаются все представить таким образом, что "следствие не закончено, но вы виноваты, давайте начнем разговор о компенсациях". Так себя мужики ведут или кто? Я вот не думаю, - заключил Лавров. - Когда подходят к этой теме, к Скрипалям, к тому кто там химическое оружие в Сирии употреблял исключительно с логикой highly likely, знаете, это та самая история... когда вместо международного права изобретают правила, которые удобны тебе самому и заставляют тебя в это верить".