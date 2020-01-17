Лавров: Россия уделит особое внимание диалогу с Сент-Винсентом и Гренадинами в Совбезе ООН

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Россия придает особое значение консультациям с Сент-Винсентом и Гренадинами как с непостоянным членом Совбеза ООН. Об этом в пятницу заявил и.о. министра иностранных дел РФ Сергей Лавров, открывая переговоры с премьер-министром Сент-Винсента и Гренадин Ральфом Гонсалвесом.

"И с вами, и с другими государствами - членами Карибского сообщества у нас устойчивый диалог. В нынешнем году консультации с вами приобретают особое значение, учитывая, что на ближайшие два года ваша страна является непостоянным членом Совета Безопасности ООН", - сказал он.

В свою очередь Гонсалвес указал на то, что и Россия, и Сент-Винсент и Гренадины разделяют фундаментальные взгляды на международные отношения, в основе которых лежат принципы многополярности, уважения равенства и суверенности государств и невмешательства во внутренние дела других стран. Кроме того, он напомнил, что Сент-Винсент и Гренадины являются самым маленьким по территории государством из принимающих участие в работе Совета Безопасности ООН, назвав это большим достижением для своей страны.