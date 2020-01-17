МИД РФ: объем инвестиций ФРГ в Россию в 2018 году стал самым высоким за последние 10 лет

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Германские инвестиции в российскую экономику в 2018 году стали самыми крупными с 2008 года. Об этом говорится в размещенных на сайте МИД РФ ответах на вопросы СМИ, подготовленных, но не прозвучавших на пресс-конференции и.о. министра иностранных дел Сергея Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.

"Согласно опубликованной в ФРГ статистике, в 2018 году немцами в Россию было инвестировано €3,26 млрд, что является самым высоким показателем с 2008 года. В первом квартале 2019 года - €1,76 млрд. Совокупный объем германских инвестиций в российскую экономику на сегодняшний день превышает $18 млрд, а встречные российские капиталовложения в ФРГ - $9 млрд", - указали в дипведомстве.

На Смоленской площади обратили внимание на то, что, несмотря на сокращение товарооборота по итогам трех кварталов 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 12,9% до $38,5 млрд? ФРГ продолжает оставаться одним из основных внешнеторговых партнеров России.

"На стадии завершения строительство газопровода "Северный поток - 2". Вопреки введенным США против него санкциям, правительства России и Германии уверены, что проект будет доведен до конца", - добавили в МИД РФ.