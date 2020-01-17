Лавров: сотрудничество в АТР необходимо продолжать в рамках существующих форматов

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Международное сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) необходимо продолжать, опираясь на те форматы, которые уже существуют. Об этом заявил в пятницу и.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.

Комментируя идею о переименовании Азиатско-Тихоокеанского региона в Индо-Тихоокеанский (ИТР), Лавров рассказал, что эту тему обсуждал во время недавнего визита в Индию. "Наши подходы практически совпадают. И Индия, и Россия не поддерживают попыток использовать вот эти вот концепции индо-тихоокеанских стратегий для того, чтобы формировать какие-то конфронтационные конфигурации в регионе. И Индия, и Россия считают важным продолжать сотрудничество с опорой на те многосторонние структуры, которые уже созданы при инициативной роли Ассоциации государств Юго-Восточной Азии", - сказал он.

Как отметил глава МИД РФ, США и Япония, которые не исключают возможность переименования АТР в ИТР, не считают, что в этом случае к форматам межгосударственного сотрудничества нужно подключить новые страны, например государства Восточной Африки и Персидского залива.

"Я уже задавал вопросы и нашим американским коллегам, и японским, и австралийцам... тоже можно было бы у них поинтересоваться. Потому что США, Австралия, Япония, Республика Корея - вот основные двигатели этой концепции [ИТР]. Я спрашивал, означает ли замена слова "азиатско-тихоокеанский" на "индо-тихоокеанский", что вся Восточная Африка будет участвовать в процессе нового сотрудничества. Ответ: нет. Означает ли это, что Персидский залив будет частью этих дискуссий, потому что Персидский залив - это Индийский океан? Ответ: тоже нет, - сообщил Лавров. - Получается, что участники все те же, которые были, Азиатско-Тихоокеанского региона, но только в кругу этих участников кто-то хотел бы провести разделительную линию".

Концепция ИТР была предложена американским президентом Дональдом Трампом для стран бассейна Индийского и Тихого океанов. Эксперты считают, что одна из ее главных задач - ограничение влияния Китая в регионе.