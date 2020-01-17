Путин 18 января примет участие в памятных мероприятиях ко Дню прорыва блокады Ленинграда

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин 18 января примет участие в памятных мероприятиях, посвященных Дню прорыва блокады Ленинграда. Как сообщает пресс-служба Кремля, глава государства возложит цветы к памятнику "Рубежный камень" в Ленинградской области и к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище.

"Президент также осмотрит экспозицию "Память говорит. Дорога через войну", подготовленную творческой мастерской "Невский баталист", и посетит Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда, где состоится встреча с ветеранами Великой Отечественной войны и представителями патриотических объединений", - добавили в пресс-службе президента.