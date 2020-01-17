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В МИД заявили о потеплении отношений между Россией и Францией

Интенсификация и расширение повестки дня взаимных контактов позволили вернуть политдиалог между Москвой и Парижем на достойный уровень

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Потепление российско-французских отношений, интенсификация и расширение повестки дня взаимных контактов позволили вернуть политдиалог между Москвой и Парижем на достойный уровень. Об этом говорится в размещенных в пятницу на сайте МИД РФ ответах на вопросы СМИ, подготовленных, но не прозвучавших на пресс-конференции и. о. министра иностранных дел Сергея Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.

"2019 год ознаменовался потеплением в российско-французских отношениях, - отметили в дипведомстве. - Интенсификация двусторонних контактов и расширение их повестки дня свидетельствуют о постепенном возвращении политдиалога с Францией на уровень, соответствующий статусу двух ядерных держав и постоянных членов Совета Безопасности ООН".

"Вектор и темп развития двусторонних связей задан президентами Владимиром Путиным и Эмманюэлем Макроном в ходе личных встреч и телефонных бесед, а также обмена посланиями по вопросам сотрудничества России и Франции по проблематике прекращения действия ДРСМД (Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности) и по теме укрепления доверия и безопасности в Европе, - обратили внимание в министерстве. - По итогам переговоров в форте Брегансон главы государств приняли решение об углублении двустороннего сотрудничества в сферах стратегической стабильности и безопасности в Европе".

К другим значимым событиям прошедшего года на Смоленской площади отнесли также возобновление после семилетнего перерыва работы российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности с участием министров иностранных дел и обороны, визит главы российского правительства в Гавр и его переговоры с французским коллегой, продолжение сотрудничества по линии Совет безопасности России - Генеральный секретариат по вопросам обороны и национальной безопасности Франции, проведение двусторонних межведомственных консультаций по международной информационной безопасности.

"Франция продолжает сохранять позиции ключевого инвестора в России, - подчеркнули в министерстве. - По данным Банка России, на 1 апреля 2019 года объем накопленных прямых французских инвестиций в России составляет 18,3 миллиарда долларов. Французские компании "Тоталь" и "Энжи" совместно с российскими партнерами реализуют амбициозные проекты в газовой отрасли, такие как "Северный поток", "Северный поток - 2", "Ямал СПГ", "Арктик СПГ - 2".

Достигнута договоренность провести в 2020 году во Франции масштабный фестиваль "Русские сезоны" (более 270 мероприятий в 64 французских городах), а в 2021 году - перекрестный год межрегионального сотрудничества, сообщили в МИД РФ.

Теги
РоссияФранция
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