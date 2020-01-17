Маршал Хафтар принял приглашение Путина посетить РФ для диалога по Ливии

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар направил письмо президенту России Владимиру Путину, в котором выразил поддержку российской инициативе по проведению мирных переговоров по Ливии в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Кремля, которая приводит полный текст письма.

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"Выражаю полную поддержку российской инициативе по проведению мирных переговоров в Москве, которые должны привести к миру в Ливии. Подтверждаю, что мы готовы принять ваше приглашение посетить РФ для продолжения начатого диалога", - говорится в письме Хафтара.

Маршал, назвавший Путина своим "дорогим другом", выразил главе российского государства "личную благодарность и признательность за усилия Российской Федерации по установлению мира и стабильности в Ливии". "Примите от нас глубокую признательность и уважение", - добавил он.

Сообщение пришло в преддверии международной конференции по урегулированию ситуации в Ливии, которую Германия планирует провести 19 января. В ней могут принять участие глава заседающего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Саррадж и фельдмаршал Халифа Хафтар, командующий Ливийской национальной армией (ЛНА). Кроме того, ожидается участие представителей, в том числе на уровне глав государств, России, Алжира, Великобритании, Египта, ОАЭ, Китая, Турции, Франции.

Ранее и.о. министра иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил журналистам, что итоговые документы берлинской конференции по урегулированию ситуации в Ливии практически согласованы. Он добавил, что эти документы "в полной мере соответствуют решениям, которые принимал Совет Безопасности [ООН] по ливийскому урегулированию, не содержат каких-либо положений, противоречащих решениям Совбеза".