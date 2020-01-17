Беженцы в РФ смогут сохранить свой статус при получении вида на жительство

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонидом Калашниковым (фракция КПРФ) в пятницу внесла на рассмотрение палаты законопроект, который позволит сохранить статус беженца лицам, получившим вид на жительство в РФ. Документ опубликован в думской электронной базе.

Авторами выступили представители всех думских фракций - кроме Калашникова, свои подписи под документом поставили вице-спикер Ольга Епифанова ("Справедливая Россия"), первый зампредседателя комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий ("Единая Россия") и член комитета по делам СНГ Павел Шперов (ЛДПР).

"Законопроектом предлагается исключить получение разрешения на постоянное проживание на территории Российской Федерации из перечня оснований утраты статуса беженца и временного убежища", - говорится в пояснительной записке.

В пояснительных материалах авторы отмечают, что сейчас одним из оснований утраты статуса беженца или временного убежища "является получение лицом разрешения на постоянное проживание в Российской Федерации (вида на жительство)". "В результате лицо, получившее вид на жительство, утрачивает гарантии на запрет возвращения против его воли на территорию государства своей гражданской принадлежности", - говорится в пояснительной записке. При этом данное лицо может быть депортировано даже в том случае, "если продолжают существовать обстоятельства, в связи с которыми ему ранее был предоставлен статус беженца или временное убежище". В то же время, указывают авторы, в ряде случаев беженцы не могут получить вид на жительство на руки "в связи с отсутствием действительных документов, удостоверяющих личность", так как их национальные паспорта стали недействительными или срок их действия истек.

Депутаты также предлагают в законе "О беженцах" закрепить, что свидетельство о предоставлении временного убежища в РФ является документом, удостоверяющим личность беженца. Сейчас это установлено только постановлением правительства РФ от 9 апреля 2001 года. Одновременно с этим исключается норма о том, что свидетельство о предоставлении временного убежища в РФ является основанием для законного пребывания данного лица в стране.

"Само свидетельство подтверждает факт предоставления лицу временного убежища. В свою очередь основанием для законного пребывания на территории Российской Федерации является предоставление иностранному гражданину соответствующего статуса", - поясняют авторы. Они утверждают, что "принятие законопроекта позволит устранить возможные коллизии между институтом убежища и положениями законодательства о правовом положении иностранных граждан" в РФ.

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