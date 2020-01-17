Мишустин назначил Даниила Егорова главой ФНС

В МИД России заявили, что консенсус по вступлению Ирана в ШОС пока не сложился

В ведомстве при этом уточнили, что позиция Москвы остается прежней: Россия никогда не препятствовала рассмотрению заявки Ирана на вступление в организацию

Читать полностью