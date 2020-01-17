В МИД России заявили, что консенсус по вступлению Ирана в ШОС пока не сложился

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пока не достигли консенсуса по вопросу членства Ирана. Об этом сообщил в пятницу в беседе с корреспондентом ТАСС спецпредставитель президента России в ШОС, посол по особым поручениям МИД Бахтиер Хакимов.

"Работа продолжается. Этот вопрос находится на повестке дня, но консенсус окончательно в пользу положительного рассмотрения заявки Ирана на вступление в ШОС пока не сложился", - сказал он.

Хакимов добавил, что позиция Москвы остается прежней. "Россия никогда не препятствовала рассмотрению заявки Ирана на вступление в ШОС", - пояснил посол.

15 января глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на международной конференции "Диалог Райсина" в Нью-Дели, заявил, что Россия положительно смотрит на запрос Ирана на полноценное членство в ШОС, так же как и большинство ее членов.

Декларация о создании ШОС была подписана в Шанхае в июне 2001 года шестью государствами - Казахстаном, Киргизией, Китаем, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном. В 2017 году полноправными членами ШОС стали Индия и Пакистан. В работе объединения также принимают участие четыре страны-наблюдателя (Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия) и шесть партнеров по диалогу (Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка).