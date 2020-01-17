Пушков считает, что Украина после возвращения в ПАСЕ продолжит политику нападок на РФ

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Украина решила возобновить работу своей делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) с целью продолжения нападок на Россию, это не будет политикой сотрудничества с РФ. Такое мнение в пятницу ТАСС высказал глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Верховная рада в четверг приняла решение возобновить работу украинской делегации в ПАСЕ. "За" возобновление работы Украины в ПАСЕ проголосовали 348 депутатов при 226 необходимых.

"Я глубоко убежден, что они возвращаются, для того чтобы продолжить политику нападок на Россию, это не будет политика сотрудничества. Единственное, я допускаю, что, может быть, по оценке "нормандского формата" они будут аккуратны, поскольку в этом формате участвует президент [Владимир] Зеленский, и он показал, что этот формат для него важен. Но за пределами оценок "нормандского формата", я думаю, что они будут проводить по-прежнему антироссийскую линию", - пояснил Пушков.

По мнению сенатора, Верховная рада "здраво оценила возможности украинского бойкота". Как считает Пушков, с самого начала уход из ПАСЕ был проигрышной партией для Украины.

"Во-первых, никакого влияния на ПАСЕ украинский бойкот не оказал. Во-вторых, никто их не уговаривал и не упрашивал вернуться, на что они, видимо, рассчитывали, что они будут выставлять условия. В-третьих, я думаю, что украинские депутаты попали в ловушку. Она состоит в том, что в течение долгих лет европейские политики и парламентарии автоматически поддерживали все, что исходило от Украины, и все, что было направлено против России. Этот автоматизм сейчас исчез", - подчеркнул Пушков.

По словам сенатора, европейские страны сейчас гораздо более критически относятся к заявлениям и требованиям украинской стороны. По его мнению, украинские депутаты "обманулись насчет своего веса в парламентской ассамблее на сегодняшнем этапе".

Верховная рада отказалась направлять свою делегацию на осеннюю сессию ПАСЕ в 2019 году в знак протеста против принятого организацией летом прошлого года решения восстановить в полном объеме права российской делегации. Тем не менее, часть членов украинской делегации, в том числе ее глава Елизавета Ясько, находились в Страсбурге в качестве гостей, объясняя это необходимостью "отстаивать позиции Киева на полях сессии".

Делегация РФ в ПАСЕ была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов в апреле 2014 года из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией.