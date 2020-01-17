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У дверей кабинета премьер-министра РФ появилась новая табличка

Теперь на ней написано - "Председатель правительства Российской Федерации. Михаил Владимирович Мишустин"

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Специалисты Управления делами президента РФ поменяли табличку у дверей кабинета премьер-министра России в Доме правительства. Теперь она гласит: "Председатель правительства Российской Федерации. Михаил Владимирович Мишустин".

Как рассказала ТАСС пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова, "новая металлическая табличка изготовлена на одном из отечественных предприятий и соответствует стандартам оформления, которые приняты в Доме правительства". Она закреплена у дверей кабинета премьер-министра на пятом этаже.

15 января премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подал в отставку. 16 января президент России Владимир Путин после согласования с Госдумой назначил Михаила Мишустина председателем правительства.

Управление делами президента РФ обеспечивает деятельность главы государства, председателя правительства, Администрации президента РФ, Совета Федерации, Госдумы и других высших федеральных органов власти.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичМишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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