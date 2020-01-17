Баталина: "Единая Россия" высоко оценивает взаимодействие с Минкультуры

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" высоко оценивает уровень взаимодействия с Министерством культуры, заявила в пятницу корреспонденту ТАСС замсекретаря генсовета партии, депутат Госдумы Ольга Баталина.

"Единая Россия" высоко оценивает взаимодействие с Министерством культуры под руководством Владимира Мединского", - сказала парламентарий.

"Совместно нам удалось развернуть работу по поддержке культуры на самом низовом, близком к людям уровне, - продолжила она. - В рамках партийного проекта "Культура малой Родины" муниципальные театры, детские театры, местные дома культуры впервые начали получать федеральную поддержку". Для многих из них это был последний шанс сохраниться, не прекратить свою работу, обратила внимание политик.

"Отремонтированные и вновь построенные дома культуры, более 800 новых театральных постановок, обновленное оборудование, автоклубы, гастроли местных театров - все это делает наше культурное достояние доступным людям в небольших городах и селах", - сказала Баталина, подчеркнув, что "крайне важно эту работу сохранить и продолжить".

В четверг Госдума дала согласие президенту России Владимиру Путину на назначение Михаила Мишустина на пост премьера, после чего глава государства подписал соответствующий указ. В этот же день Мишустин заявил, что представит новый состав кабмина в ближайшие дни.