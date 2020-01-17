Небензя: действия европейских стран могут привести к развалу ядерной сделки с Ираном

​​​​​​ООН, 17 января. /ТАСС/. Действия стран, запустивших механизм разрешения споров по иранской ядерной сделке, могут привести к развалу соглашения. Об этом заявил в пятницу журналистам постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Это уже очень неудачное решение, говорилось. Это очень опасный шаг, который может привести к неконтролируемому процессу развала соглашения [иранской ядерной сделки]", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о намерении Великобритании, Германии и Франции запустить механизм по разрешению споров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Будущее сделки оказалось под вопросом после одностороннего выхода из нее США 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций в отношении Тегерана в сфере нефтяного экспорта. По версии Ирана, остальные участники, прежде всего европейцы, не в полной мере придерживаются своих обязательств в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла. В связи с этим Иран приступил к поэтапной приостановке своей части обязательств по СВПД, касающихся обогащения урана и исследовательской деятельности, заявив о завершении этого процесса в начале января.

Во вторник Великобритания, Германия и Франция сообщили, что из-за действий Ирана у них не остается иного выбора, кроме как запустить механизм по разрешению споров в рамках СВПД.