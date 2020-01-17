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Формирование правительства России

Москалькова считает крайне важным акцент на защиту прав человека в заявлениях Мишустина

Уполномоченный по правам человека отметила, что забота о семье, детях, повышении качества их жизни заявлены в качестве приоритета в работе нового правительства

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает крайне важным, что в своих заявлениях премьер-министр Михаил Мишустин делает акцент на защите прав человека, в том числе социальных.

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"Забота о семье, детях, повышении качества их жизни заявлены [Мишустиным] в качестве приоритета в работе нового правительства, - сказала она в пятницу журналистам. - Реализация социальных гарантий, повышение маткапитала, обеспеченная реальными действиями система социально-адресных льгот, выплаты малообеспеченным семьям с детьми - это то, что нужно сегодня людям, то, что будет способствовать в решении демографической проблемы, о которой говорил президент в своем послании Федеральному собранию".

Москалькова подчеркнула, что считает "крайне важным" в выступлении Мишустина перед депутатами Госдумы 16 января "акцент на защите прав человека".

В четверг Госдума дала согласие президенту России Владимиру Путину на назначение Михаила Мишустина на пост премьера, после чего глава государства подписал соответствующий указ. В этот же день Мишустин заявил, что представит новый состав кабмина в ближайшие дни.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияМоскалькова, Татьяна НиколаевнаФормирование правительства России
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