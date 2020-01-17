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Фирма из РФ не будет на суде опираться на необоснованность вмешательства в выборы в США

Судебный процесс по делу компании "Конкорд" начнется 6 апреля

ВАШИНГТОН, 18 января. /ТАСС/. Российская компания "Конкорд менеджмент и консалтинг", которая обвиняется во вмешательстве в ход президентских выборов в США в 2016 году, не будет на суде приводить доводы в пользу необоснованности ее судебного преследования. Об этом говорится в возражении защиты на ходатайство стороны обвинения, с которым корреспондент ТАСС ознакомился в пятницу в базе данных федерального суда столичного округа Колумбия.

На прошлой неделе американская прокуратура просила суд запретить российской компании представлять доказательства присяжным в подтверждение того, что ее судебное преследование необоснованно.

"На суде "Конкорд" не намерен приводить доводы в пользу того, что по закону он должен быть оправдан за избирательное [судебное] преследование", - заявил адвокат компании Эрик Дюбелье.

При этом, по его словам, сторона обвинения так и "не опровергла доводы защиты (потому что не она не может)". Юрист подчеркивает, что в США "ни одно физическое или юридическое лицо никогда ранее не привлекалось к ответственности" по тем статьям, которые прокуратура приводит в своем иске. Кроме того, по словам Дюбелье, обвинение "не приводит веских юридических оснований" в защиту своего ходатайства.

"По вышеперечисленным причинам суд должен отклонить ходатайство" прокуратуры, подытожил адвокат.

О суде над "Конкордом"

Судебный процесс по делу российской компании начнется 6 апреля.

В середине февраля 2018 года власти США заочно выдвинули обвинения против 13 граждан России и трех российских организаций в попытках вмешаться в американские политические процессы и ход предвыборной президентской гонки 2016 года. Обвинительное заключение, состоящее из 37 страниц, подготовил аппарат спецпрокурора Роберта Мюллера. Среди обвиненных в сговоре против США - 12 сотрудников "Агентства интернет-исследований". Как утверждается в обвинительном заключении, "Агентство интернет-исследований" с 2014 года участвовало в операциях по вмешательству в выборы и политические процессы в США".

Помимо этого, Мюллер предъявил российскому предпринимателю Евгению Пригожину обвинения в финансировании антиамериканских информационных кампаний, которые якобы проводились "Агентством интернет-исследований". По версии органов американской прокуратуры, "Агентство интернет-исследований" получало средства на свои операции от Пригожина и контролируемых им компаний, включая "Конкорд менеджмент и консалтинг" и "Конкорд кейтеринг".

Москва до этого неоднократно отвергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.

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