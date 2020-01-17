Захарова: положения конституции США не всегда совпадают с американской реальностью

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на замечание главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова по поводу слов министра иностранных дел Сергея Лаврова, заявила, что положения конституции США часто расходятся с американской действительностью. Об этом она написала в пятницу на своей странице в Facebook .

Ранее в пятницу Венедиктов в ответ на слова Лаврова о закрепленном в американском праве примате национального законодательства над международным, сказанные в четверг во время визита в Узбекистан, в своем Telegram-канале указал на положение конституции США о включении международных договоров, заключенных государством, в американское законодательство.

"Вы забыли, зачем-то цитируя американскую конституцию, что в США действует прецедентное право, и как раз именно судебные решения изобилуют доказательствами того, о чем говорил Сергей Лавров", - написала Захарова.

В своей публикации она привела примеры законодательных норм, а также судебных решений, ограничивающих действие международного законодательства на территории США. В качестве фактов несоблюдения США международного законодательства Захарова назвала невыдачу виз представителям иностранных делегаций, прибывающих в Нью-Йорк для участия в мероприятиях ООН, выход из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, применение вооруженной силы в Югославии и Ираке, нахождение американских войск в Сирии.

"А вот про Конституцию США он ничего не говорил, про нее сказали Вы. Зачем-то", - написала Захарова.

"В одном Вы правы: Конституция США и американская реальность часто не совпадают. Спасибо, что обратили на это внимание", - отметила она в заключение.