"Единая Россия" приостановила членство обвиняемого во взятке экс-заммэра Ярославля Бадаева

ТАСС, 18 января. Ярославский региональный политический совет партии "Единая Россия" принял решение приостановить членство бывшего заместителя мэра Ярославля Рината Бадаева, обвиняемого в получении взятки. Об этом сообщила ТАСС замруководителя регионального отделения партии Алена Прозоровская.

Бадаев был задержан 16 января, ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, по решению суда он арестован до 15 марта. В день задержания Бадаев уволился из мэрии Ярославля по собственному желанию.

"Членство Рината Бадаева в партии "Единая Россия" приостановлено на время следствия", - сказала собеседница, уточнив, что решение принято в соответствии с положениями, предусмотренными в уставе партии.

По версии следствия, Бадаев летом 2019 года предложил руководителю юридического бюро "Ордер", которое руководит компанией "Ремиз", оказать содействие в заключении муниципальных контрактов и договоров с Агентством по муниципальному заказу ЖКХ Ярославля, а также своевременной приемке к оплате выполненных работ на сумму более 12 млн рублей. Он также якобы договорился о передаче ему в качестве вознаграждения 10% от общей суммы, то есть не менее 1,2 млн рублей. Следователи полагают, что Бадаев получил 390 тыс. рублей, а 810 тыс. рублей не успел.

Ранее Бадаев работал в администрации Переславля-Залесского, был заместителем мэра по вопросам градостроительства и архитектуры. К работе в мэрии приступил в начале 2019 года.