Косачев: РФ скрупулезно соблюдает обязательства по акваториям Черного и Азовского морей

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Россия соблюдает свои обязательства по конвенциям, касающимся акваторий Азовского и Черного морей. Мотивацию обвинений РФ в неправомерной деятельности со стороны Украины и Грузии следует искать в политической позиции этих стран, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Мы как государство скрупулезно соблюдаем свои обязательства по соответствующим конвенциям, это касается и акваторий Азовского и Черного морей. Я знаю это, поскольку неоднократно участвовал в соответствующих дискуссиях в России и понимаю, что именно таким образом формируется наша политика и правоприменительная практика", - сказал он в интервью RT, которое было опубликовано в субботу на сайте вещателя.

Косачев отметил, что мотивацию обвинений со стороны Киева и Тбилиси следует искать в "политических позициях Украины и Грузии по отношению к России". "Это позиции, которые строятся на том, чтобы находить максимальное количество поводов для предъявления претензий, продолжать будоражить международное общественное мнение в свою пользу и, соответственно, настраивать его против России", - добавил он.

Делегация Украины в пятницу подала протест в Международную морскую организацию (ММО) из-за расширения вещания российского комплекса системы оповещения НАВТЕКС на акваторию Азовского моря. По мнению Киева, объявления навигационной информации в данном регионе должна распространять исключительно украинская радиостанция в Бердянске, а не российская в Новороссийске. В связи с этим Украина призвала ММО рассмотреть "односторонние действия РФ, угрожающие безопасности навигации".

Позже аналогичные обвинения из-за ситуации в Черном море выдвинула Грузия. В Российском профессиональном союзе моряков в свою очередь указали на абсурдность обвинений, поскольку функционирование комплекса не может осложнить проведение спасательных работ.