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Путин возразил против возвращения к советской практике неограниченного пребывания у власти

Практика неограниченного руководства не решает задачи обеспечения трансформации власти и стабильности страны, считает президент

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Президент Владимир Путин выразил мнение, что практика неограниченного пожизненного руководства, как это было в позднесоветский период, не решает задачи обеспечения трансформации власти и стабильности страны. Об этом он заявил в субботу в Санкт-Петербурге в ходе общения с ветеранами Великой Отечественной войны.

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На встрече один из ветеранов попросил Путина "решить некоторые проблемы, связанные с нашей Конституцией", чтобы полномочия президента не "ограничивались конкретным сроком". "Чтобы народ потом решил, продлить работу президента или освободить его, поблагодарив за сделанное", - сказал ветеран, добавив, что у президента получилось укрепить обороноспособность страны, потому теперь он может приступать к решению других задач.

Путин в ответ поблагодарил ветерана за оценку того, что было сделано.

"Что касается сроков пребывания у власти, я понимаю... это связано у многих наших людей с тревогой за стабильность в обществе, за стабильность в государстве: и за внешнюю стабильность, и за внутреннюю. Вместе с тем, очень тревожно было бы вернуться в ситуацию середины 80-х годов, когда руководители государства один за одним, до конца своих дней оставаясь у власти, уходили из этой власти, не обеспечивая при этом необходимых условий трансформации власти. Поэтому вам спасибо, но думаю, что лучше к такому, к такой ситуации, которая была в середине 80-х годов, лучше не возвращаться", - заключил президент.

В среду, выступая с посланием Федеральному собранию, Путин заявил о согласии с тем, что одно и то же лицо не может занимать должность главы государства более двух сроков подряд, хотя и не считает этот вопрос принципиальным. Ранее на большой пресс-конференции глава государства заявил, что считает возможным отменить в Конституции оговорку про то, что одно и то же лицо не может занимать должность главы государства более двух сроков подряд. По словам президента, такая формулировка "некоторых политологов, общественных деятелей смущает".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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