Фермеры просят добавить в закон о виноделии понятие фермерской винодельческой продукции

АЗОВ /Ростовская область/. 18 января. /ТАСС/. Ассоциация фермеров виноградарей-виноделов, которая объединяет более 130 малых предприятий со всей России, просит депутатов Госдумы внести поправки в закон "О виноградарстве и виноделии" в части регулирования деятельности предприятий малых форм хозяйствования в сфере виноградарства и виноделия. Об этом сообщил в субботу журналистам член правления ассоциации Игорь Губин.

В середине декабря 2019 года состоялось учредительное собрание по созданию ассоциации, которая объединила около 130 занимающихся виноделием и виноградарством фермеров, в том числе, из Крыма, Карачаево-Черкесии, Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской, Волгоградской областей, Самары, Тольятти, Санкт-Петербурга и Москвы.

"Самая главная мысль и задача, которая сейчас строит перед всеми малыми формами хозяйствования, - это создание отдельной главы в законе "О виноградарстве и виноделии" в РФ, которая определит основные понятия и нормы регулирования этих форм хозяйствования, которая будет отделять от крупных предприятий, поэтому мы обращаемся с резолюцией к Государственной думе", - сказал он.

В частности, как пояснил Губин в ходе обсуждения резолюции на конференции, фермеры предлагают ввести в законе понятие фермерской винодельческой продукции, а также разрешить продвигать такую продукцию через наружную рекламу и СМИ. Как отмечается в принятой ассоциацией резолюции, предложения не предполагают ослабления контроля, но обеспечивают снижение административного регулирования, тем самым создавая благоприятный климат в новой отрасли.

"Ассоциация обращается к депутатам Государственной думы с просьбой поддержать разработанные... предложения, внести их в качестве законопроекта на рассмотрение в профильный комитет, а также способствовать включению представителей ассоциации в рабочую группу по работе с поправками к закону при Государственной думе и приглашению... на парламентские слушания", - говорится в тексте.

Президент Владимир Путин в конце 2019 года подписал закон, который вводит единое правовое регулирование в сфере производства и оборота продукции виноградарства и виноделия. По словам главы комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексея Майорова, закон устанавливает правовые, организационные, технологические и экономические основы в области виноградарства и виноделия. Также документ определяет формы, условия и порядок осуществления господдержки, устанавливает полномочия контрольных органов, органов власти, а также правовое положение лиц, осуществляющих деятельность в области виноградарства и виноделия.