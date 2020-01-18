Володин считает, что предложения Путина приведут к новому наполнению институтов власти

ПСКОВ, 18 января. /ТАСС/. Реализация конституционных предложений президента, озвученных в ходе послания Федеральному собранию 15 января, приведет к совершенно новому наполнению властных институтов РФ. Об этом заявил в субботу спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи в Псковской области с местным активом: депутатами областного заксобрания, псковской городской думы и главами районов.

"Оно для нас историческое, это судьбоносное послание. Президент часть своих полномочий как действующий президент предложил отдать кому? Гражданам нашей страны. Чтобы они через своих депутатов решали вопросы назначения министров, формирования правительства, чтобы они спрашивали с исполнительной власти", - сказал Володин.

При этом, продолжил председатель нижней палаты, сохраняется сильная президентская власть. "Но другое качество ее, когда президент может взять и отстранить от должности бездельника и неэффективного", - отметил он.

"В-третьих, контрольные полномочия Совета Федерации, - отметил политик. - Если хотите, это совершенно другое наполнение институтов власти нашей страны. И если мы с вами говорим о будущем, это все должно повысить эффективность. И с другой стороны, решить вопросы повышения благосостояния".

Володин напомнил и о роли Владимира Путина в укреплении российской государственности. "Посмотрите, что смог сделать Путин. Собрав страну, и от страны-изгоя, с которой никто не считался уже в мире, и которая уже фактически была порабощена и советниками, и фондами, и нам роль отводилась какая, вот тем, кто в стране жил, вот он сделал все для того, чтобы со страной не только считались, но и чтобы страна по развитию, по всем параметрам она конкурировала", - заключил думский спикер.

Путин в послании Федеральному собранию 15 января предложил внести ряд поправок в Конституцию, в том числе доверить Госдуме право утверждения кандидатуры председателя правительства, вице-премьеров и федеральных министров. Президент РФ также предложил назначать руководителей силовых ведомств по итогам консультаций с Советом Федерации. Кроме того, Путин заявил о необходимости закрепить приоритет основного закона перед международными договорами в российском правовом пространстве, а также прописать в Конституции ряд социальных гарантий. Помимо этого, президент предложил вынести пакет поправок в Конституцию на голосование.