{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Володин высоко оценил позицию Силуанова по законам о поддержке малообеспеченных регионов

Спикер Госдумы считает необходимым выстроить диалог по вопросу поддержки регионов с привлечением органов исполнительной власти

ПСКОВ, 18 января. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в субботу на встрече в Псковской области с депутатами областного заксобрания, псковской городской думы и главами районов дал высокую оценку решению и.о. первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова поддержать инициативу нижней палаты, направленную на оказание помощи 10 малообеспеченным субъектам России.

На встрече Володин заявил о необходимости выстроить диалог по вопросу поддержки регионов с привлечением органов исполнительной власти "с тем, чтобы в конце года прийти к решению: либо регионы в этом перечне сохранять, либо это вообще неэффективный подход, либо этот перечень надо корректировать и так далее".

"Инициатива была наша, она была неожиданно поддержана Минфином, и мы ее в этом виде реализовали - потому слова благодарности совершенно объективно Антону Германовичу Силуанову. Независимо от того, где он будет работать. Его заслуга в том, что мы обсуждаем все это", - сказал Володин, отметив, что ранее такого результата добиться не удавалось.

Одновременно с законом о бюджете на 2020 год и предстоящий период 2021-2022 годов Госдума приняла постановление, касающееся, в частности, преодоления разрыва в финансовой обеспеченности регионов. Как отметил тогда Володин, в постановлении представлен перечень из 10 регионов с самым низким уровнем социально-экономического развития - это Республики Адыгея, Алтай, Калмыкия, Карелия, Марий Эл, Тыва, Чувашская Республика, Алтайский край, Курганская и Псковская области. При реализации программ поддержки регионов помощь этим субъектам РФ будет оказываться в приоритетном порядке.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичСилуанов, Антон ГермановичРоссия
Реклама на ТАСС
Кризис в Сирии
ЦПВС: главари террористов в Сирии провоцируют эскалацию в расчете на поддержку Запада
Руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии отметил, что главари стремятся сохранить контроль над оккупированными территориями
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС