Володин высоко оценил позицию Силуанова по законам о поддержке малообеспеченных регионов

ПСКОВ, 18 января. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в субботу на встрече в Псковской области с депутатами областного заксобрания, псковской городской думы и главами районов дал высокую оценку решению и.о. первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова поддержать инициативу нижней палаты, направленную на оказание помощи 10 малообеспеченным субъектам России.

На встрече Володин заявил о необходимости выстроить диалог по вопросу поддержки регионов с привлечением органов исполнительной власти "с тем, чтобы в конце года прийти к решению: либо регионы в этом перечне сохранять, либо это вообще неэффективный подход, либо этот перечень надо корректировать и так далее".

"Инициатива была наша, она была неожиданно поддержана Минфином, и мы ее в этом виде реализовали - потому слова благодарности совершенно объективно Антону Германовичу Силуанову. Независимо от того, где он будет работать. Его заслуга в том, что мы обсуждаем все это", - сказал Володин, отметив, что ранее такого результата добиться не удавалось.

Одновременно с законом о бюджете на 2020 год и предстоящий период 2021-2022 годов Госдума приняла постановление, касающееся, в частности, преодоления разрыва в финансовой обеспеченности регионов. Как отметил тогда Володин, в постановлении представлен перечень из 10 регионов с самым низким уровнем социально-экономического развития - это Республики Адыгея, Алтай, Калмыкия, Карелия, Марий Эл, Тыва, Чувашская Республика, Алтайский край, Курганская и Псковская области. При реализации программ поддержки регионов помощь этим субъектам РФ будет оказываться в приоритетном порядке.